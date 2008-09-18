Притеснение русского языка в Крыму - это миф! - депутат

Парламент Автономной Республики Крым обратился к премьер-министру Юлии Тимошенко с просьбой отменить приказ министр науки и образования об улучшении изучения украинского языка в школах с преподаванием на языках нацменьшинств, а также приказ министра здравоохранения о переводе образования в медицинских учебных заведениях на государственный язык.

В обращении к Юлии Тимошенко, которое Верховная Рада Крыма приняла в среду, депутаты заявили, что действия украинских министров нарушают конституционные права крымчан на получение образования на родном языке, в частности, русском, и дестабилизировали общественно-политическую ситуацию в автономии. Крымские парламентарии указали, что принимая такие решения, органы центральной исполнительной власти нарушают положение Конституций Украины и Крыма, Европейскую хартию региональных языков и Закон „О языках в Украинской ССР”. Как заявил журналистам крымский спикер Анатолий Гриценко, государственный язык нужно изучать во всех регионах Украины, однако это не следует делать за счет уменьшения изучения других языков и против воли учеников и студентов. Однако лидер крымских руховцев Леонид Пилунский называет мифом заявления крымских депутатов о притеснениях русского языка в Крыму. В интервью „Немецкой волне” он отметил, что почти 91 процент крымских школьников обучаются на русском языке и только 6 – на украинском и 3 – крымскотатарском. „Это не война за русский язык, это война против украинского языка”, - заявил Пилунский, комментируя принятый крымским парламентом документ.