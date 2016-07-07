Президент рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с государственным секретарем США Джоном Керри.

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"Это - также подтверждение особого партнерства. В Украине ожидают, что по результатам встреч в формате саммита НАТО, и в формате Комиссии Украина-НАТО, и в формате «Большой пятерки» и Украины мы скоординируем меры дальнейшего обеспечения принуждения России к полной имплементации Минских договоренностей и началу деоккупации Крыма", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что на саммите Альянса в Варшаве союзники предоставят Украине политическую и практическую помощь.