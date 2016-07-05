"Это личная месть": Мосийчук ожидает нового представления в ВР на свой арест, уже от Луценко

Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

"Через несколько дней генеральный прокурор Юрий Луценко может внести на рассмотрение парламента новое представление о привлечении меня к уголовной ответственности, задержании и аресте. Это личная месть за мою принципиальную позицию в Пещерном (Печерском - УНИАН) суде столицы во время борьбы за освобождение основателя "Айдара" Валентина Лихолита "Бати", - сообщил Мосийчук.

Он также напомнил, что на 27 июля было назначено рассмотрение дела Соломенским райсудом по обвинению, предъявленному ему бывшим генпрокурором Виктором Шокиным.

"Но в субботу 2 июля в самый пик противостояния в Пещерном суде моему помощнику сообщили, что слушание дела перенесено на 5 июля, то есть сегодня, на 9:30", - написал Мосийчук.

Он также сообщил, что еще с середины прошлой недели он находился на больничном из-за усиления боли в желудке.

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"Не смотря на это, я не мог не прийти поддержать "Батю", и вся страна видела, как, несмотря на состояние здоровья, я двое суток боролся за его освобождение. На следующий день мне стало хуже, и я отказался от активного участия в вече на Майдане, где создавался координационный комитет по освобождению заключенных патриотов-добровольцев... По аналогичной причине я вчера отсутствовал на суде над военным прокурором Куликом, и сегодня не пришел на работу в парламент. Сейчас я прохожу обследование в Институте им. Шалимова", - написал он.

Мосийчук также сообщил, что Соломенский райсуд Киева начал подготовительное заседание по делу в его отсутствие.

"В коллегию судей, которая рассматривает мое дело, входит судья Оксана Криворот, которая в 2011 году по указанию Януковича избирала меру пресечения так называемым "Васильковским террористам" - мне, Сергею Бевзу и Владимиру Шпаре. Позже это дело было признано политическим, и мы были оправданы судом. Цель чрезвычайно проста. ГПУ просит вернуть им обвинительный акт, чтобы генпрокурор Луценко мог внести скорейшее представление о моем задержании и аресте", - написал Мосийчук.

Он также добавил, что "ни от кого не убегал и не собирается".

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Напомним, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ уже давала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности применения за деньги влияния Мосийчука для решения определенных деловых вопросов. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента. 18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которой закончился 15 ноября.

Вместе с тем Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. В ноябре же в Верховный суд поступила жалоба на это решение. 10 мая 2016 года Верховный суд подтвердил решение ВАСУ. После этого Генпрокуратура отказалась от того, чтобы и дальше требовать вернуть Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.

В декабре 2015 года Мосийчук был прооперирован в Институте им. Шалимова, однако впоследствии оказался в тяжелом состоянии из-за кровоизлияния в желудок и еще около месяца находился в больнице.