Мосийчука прооперировали в Институте Шалимова

Об этом сообщил народный депутат этой же фракции Андрей Лозовой на своей странице в Facebook.

«Игорь Мосийчук успешно прооперирован. Уже пришел в себя. Слава Богу и хвала золотым рукам врачей Института Шалимова», - написал Лозовой.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генеральной прокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

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18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.

15 ноября Мосийчука освободили из-под стражи, и он заявил, что находится в Институте Шалимова и готовится к операции.

23 октября в ГПУ сообщили о завершении досудебного расследования в производстве в отношении Мосийчука и о том, что он признался в получении взяток. Сам депутат утверждает, что сделал это в результате пыток.

В Генпрокуратуре настаивают на дальнейшем заключении Мосийчука под стражей.

В то же время Печерский райсуд Киева уже несколько раз переносил рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании новой меры пресечения Мосийчуку в связи с тем, что он находится на стационарном лечении.

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Тем временем 17 ноября Высший административный суд удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.