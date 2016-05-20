Генпрокуратура больше не хочет ареста Мосийчука (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Мосийчук, опубликовав соответствующее обращение ГПУ в Печерский районный суд Киева.

"В своем заявлении они сослались на решение Высшего административного суда Украины, которое подтверждено Верховным судом, что постановление Верховной Рады о разрешении на привлечение меня к уголовной ответственности, задержание и арест является незаконным", - отметил нардеп.

По словам Мосийчука, со своей стороны он обратился к суду с ходатайством о полном закрытии производства в отношении него в Печерском райсуде.

Напомним, 10 мая Верховный суд подтвердил решение Высшего административного суда о признании незаконным постановления Верховной Рады о привлечении Мосийчука к уголовной ответственности, его задержание и арест, принятого 17 сентября 2015 года.

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Тогда ГПУ подала в Раду представление на это разрешение, подозревая Мосийчука в совершении ряда преступлений. В тот же день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На нем речь шла о возможности решения определенных бизнес-вопросов за деньги при содействии Мосийчука. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента, а впоследствии арестовали. Депутат вышел из-под стражи, когда срок соответствующей меры пресечения истек.

22 апреля Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Мосийчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Позиция ГПУ, однако, заключается в том, что незаконность ареста Мосийчука не влияет на обвинения в отношении нардепа.