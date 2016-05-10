Радикал Мосийчук заявил, что Верховный суд признал незаконным его арест

Об этом сам депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Своим решением Верховная Рада лишила меня неприкосновенности, но я остался действующим народным депутатом. Теперь сфальсифицированное против меня дело используется как инструмент давления. Скоро и этому будет положен конец", - уверен Мосийчук.

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Кроме того, он намерен добиться опровержения обвинений в рамках уголовного дела против него.

"Я убежден, что рано или поздно это решение ВСУ станет основанием для привлечения к ответственности тогдашнего Генерального прокурора Виктора Шокина и руководства Верховной Рады", - подытожил нардеп.

Справка УНИАН. 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений. В тот же день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На нем речь шла о возможности решения определенных бизнес-вопросов за деньги при содействии Мосийчука. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

Сейчас Мосийчук освобожден из-под стражи, поскольку срок соответствующей меры пресечения истек.

22 апреля Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Мосийчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.