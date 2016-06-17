В сессионный зал Ривненского облсовета ввели отряд спецназовцев из-за драки депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессионном заседании облсовет должен был принять решение по поводу того, кого считать легитимным руководителем совета - Владимира Ковальчука, который несколько месяцев назад решением депутатов был уволен - но возобновлен на должности решением суда, или Александра Корнийчука, которого депутаты избрали на эту должность после ухода Ковальчука.

В настоящее время к рассмотрению вопроса дело не дошло. Зато в сессионном зале началась драка между сторонниками двух голов. Во время драки кто-то бросил бутылку с водой в голову Корнейчука, попав в область глаза. На месте удара появилась припухлость.

Чтобы прекратить драку в сессионный зал было введено отряд спецназовцев, который отгородил президиум от зала.

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Сейчас правоохранители продолжают находиться в зале.

В заседании сессии объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Ривненский областной совет на сессионном заседании избрала новым председателем совета 34-летнего руководителя аппарата Ривненской ОГА, члена фракции "Блок Петра Порошенко" в облсовете Александра Корнейчука.

Перед этим, на этой же сессии, облсовет досрочно прекратил полномочия председателя облсовета, выдвиженца Радикальной партии Владимира Ковальчука.

11 апреля Харьковский окружной админсуд признал противоправным решение облсовета о досрочном прекращении полномочий Ковальчука.