Ривненский облсовет обжалует в суде возобновления предыдущего председателя

Апелляция подана в Житомирский апелляционный административный суд, сообщает Рівне вечірнє.

22 апреля депутаты Ривненского облсовета пытались провести внеочередную сессию для того, чтобы определить судьбу предыдущего главы Владимира Ковальчука. 11 апреля его в должности восстановил суд, где он обжаловал процедуру выражения недоверия.

Однако, ввиду того, что 21 апреля Министерство юстиции Украины направило письмо о приостановлении исполнительного производства по возобновлению бывшего главы через апелляцию, депутаты решили отложить сессию и дождаться решения Житомирского админсуда.

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Председатель бюджетной комиссии Ривненского областного совета Юрий Благодир отметил, что до рассмотрения апелляции ни одно решение депутатов не решит конфликт. “Ныне имеем решения об увольнении Владимира Ковальчука и решения об избрании Александра Корнейчука. Убежден, что окончательную точку должны поставить после решения апелляционного суда”, — констатировал Благодир.

Сейчас большинство депутатов облсовета решили, что обязанности председателя пока будет выполнять Корнийчук.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта большинство депутатов Ривненского областного совета выразили недоверие тогдашнему председателю Владимиру Ковальчуку. На его место избрали представителя руководителя аппарата Ровенской ОГА Александра Корнейчука. В свою очердеь, Ковальчук подал в суд, который его восстановил в должности решением от 11 апреля.