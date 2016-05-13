Порошенко и Байден скоординировали подходы к дальнейшему санкционному давлению на РФ на саммите G7

Об этом шла речь в ходе их телефонного разговора, сообщают в пресс-службе главы государства.

«Петр Порошенко и Джозеф Байден скоординировали подходы относительно дальнейшего консолидированного международного, в частности санкционного, давления на Россию в ходе саммита «Большой семерки» в Японии 26-27 мая с целью достижения реальной деэскалации ситуации на Донбассе», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, страны ЕС и США ввели санкции против России за оккупацию и аннексию Крыма, а впоследствии и оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

По мнению Порошенко, если эти санкции кому-то кажутся неэффективными, то их следует не снимать или смягчать, а, наоборот, продолжать и усиливать.