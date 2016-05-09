Порошенко: если кому-то санкции кажутся неэффективными, то их следует не снимать, а наоборот усиливать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне.

По его словам отечественная дипломатия прилагает все усилия для продолжения секторальных и экономических санкций против РФ, которые были введены в составе международной коалиции Евросоюзом, США, другими странами.

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«Время от времени в некоторых европейских странах раздаются голоса о неэффективности санкций. Что ж, если они кому-то и представляются неэффективными, то их следует не снимать или смягчать, а, наоборот, продолжать и усиливать », - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, страны ЕС и США ввели санкции против России, после того, как она аннексировала Крым и начала поддерживать боевиков на Донбассе.