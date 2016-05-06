В МВД официально не подтверждают задержание Ставицкого в Израиле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Официальных документов от израильской стороны в МВД нет ... Если эти документы будут, тогда мы сможем об этом говорить официально. Но пока у нас бумажно заверенных документов, подтверждающих это, нет", - сказал Шевченко.

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При этом спикер посоветовал журналистам попытаться выяснить этот вопрос у израильской стороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ распространили информацию о задержании в Израиле экс-министра правительства Николая Азарова. Сам Ставицкий опроверг это сообщение и назвал его фейком.

"Это просто фейковая информация (задержание и обыски в доме). Я считаю, что то, что происходит в последние недели с моей семьей и со мной, - просто давление с целью шантажа, а также использование моего так называемого дела в корыстных интересах лицами, которые сейчас борются за кресло генпрокурора", - сказал он.

Ставицкий подозревается в Украине в присвоении, растрате государственной собственности путем злоупотребления властью.

24 марта 2014 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.