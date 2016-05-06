Ставицкий назвал фейком информацию о его задержании в Израиле

Об этом сам экс-министр заявил в комментарии "112 Украина".

"Это просто фейковая информация (задержание и обыски в доме). Я считаю, что то, что происходит в последние недели с моей семьей и со мной, просто давление с целью шантажа, а также использование моего так называемого дела в корыстных интересах лицами, которые сейчас борются за кресло генпрокурора", - сказал Ставицкий.

Читайте такжеГПУ попросила Минюст Израиля помочь вручить подозрение Ставицкому

Ранее СМИ сообщали, что Эдуард Ставицкий был задержан в Израиле при попытке вылета в Российскую Федерацию. Задержание якобы осуществлялось сотрудниками "Шабак" - службы безопасности Израиля. Известно, что бывший министр Эдуард Ставицкий пытался вылететь в Российскую Федерацию как гражданин Израиля Натан Розенберг. Относительно фамилии Розенберг, то Ставицкий признал, что живет в Израиле под этой фамилией.

Как сообщал УНИАН, Ставицкий подозревается в Украине в незаконном присвоении, растрате государственной собственности путем злоупотребления властью.