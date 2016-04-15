Süddeutsche Zeitung: Верный друг президента Порошенко теперь правит в Киеве

Об этом пишет Катрин Кальвайт в статье "Верный друг президента Порошенко теперь правит в Киеве", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

В Украине новое правительство в новой коалиции с новым премьер-министром. Переговоры о власти и должностях длились несколько дней.

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк, который объявил о своей отставке в субботу, пытался обеспечить своей парламентской фракции "Народный фронт" как можно больше постов в новом кабинете. Реформаторы во фракции президентской партии боролись за то, чтобы перетянуть как можно больше министров-реформаторов из старого в новый кабинет. А некоторые олигархи пытались поставить своих людей на как можно более влиятельные должности в правительстве. Дело затянулось.

Предупреждение президента парламенту

Теперь Владимир Гройсман – новый человек на самой верхушке. За него проголосовали 257 депутатов, ему нужно было по меньшей мере 226 голосов. Еще до своего избрания на пост премьера, Гройсман объявил, что с ним в Украине все будет лучше. Его правительство будет действовать эффективно и открыто, оно будет ориентировано на реформы и стабилизацию ситуации, а также на активизацию экономики страны.

Президент, в свою очередь, пригрозил, что распустит парламент, если он, наконец, не найдет компромисс. А потом, посмотрев на Гройсмана, сказал, что ожидает, что парламент выберет стабильное, ответственное новое правительство, потому что отсутствие политической власти чрезвычайно опасно для страны.

Заявление Петра Порошенко в начале недели касалось затяжного политического кризиса, разваливающейся правительственной коалиции и ушедшего в отставку премьер-министра Яценюка, который давно считался "хромой уткой".

Однако, Порошенко не упомянул, что он сам является частью и двигателем этого кризиса, что он хотел избавиться от Яценюка и ослаблял его, что в Верховной Раде он, конечно же, защищает не только интересы своей страны, но и свои собственные. И что он уже давно высмотрел и определил преемника Яценюка.

Владимир Гройсман до сих пор занимал пост спикера парламента. Он старый соратник президента, родом из Винницы, где находится административный центр компании "Roshen", принадлежащей Порошенко.

В 28 лет Гройсман был там мэром, прежде чем переехал в Киев. Сначала он был заместителем министра, затем – депутатом, и, наконец, спикером парламента, который регулировал и координировал расходящиеся интересы президента, лидера партии, реформатора и олигарха Петра Порошенко с представителями украинской политики.

Гройсман считается энергичным и абсолютно лояльным; сейчас президент может этим воспользоваться, в личном и политическом плане. Поскольку ситуация критическая: референдум в Нидерландах поставил под вопрос будущее Соглашения об ассоциации с ЕС.

На востоке Украины бои стали более интенсивными, Минское Соглашение в принципе заморожено. Вера населения в готовность правительства к реформам быстро истощается. Экономика находится в кризисе, инфляция съедает слабый рост.

Международный валютный фонд сейчас медлит с выплатами следующих траншей из-за правительственного кризиса, который будет сопровождаться еще более интенсивной борьбой – за реформу судебной системы и пост Генерального прокурора, и борьбой с эндемической коррупцией в стране.

Глава государства все больше отгораживается

Пост Генерального прокурора пока свободен, и, судя по всему, хорошие шансы занять его есть у Юрия Луценко, лидера фракции партии Порошенко. Он специалист по внутренней политике, верный человек Порошенко. После соответствующего изменения закона, согласно которому для этой должности обязательным станет юридический опыт, он мог бы в качестве главного следователя заниматься политикой, с пользой для президента.

Петру Порошенко сейчас необходима любая поддержка. Поскольку разоблачение "Панамских документов" о созданной в 2014 году оффшорной фирме президента на Британских Виргинских островах, которую он не указал в своей налоговой декларации, еще больше подорвало доверие к честности олигарха Порошенко в Украине.

Хотя его адвокаты заявили, что оффшорная компания была основана только для того, чтобы продать его компанию "Roshen"; и уклонение от уплаты налогов никогда не было их целью. Но украинские СМИ копают дальше, и в настоящее время ищут доказательства того, что у Порошенко еще с девяностых годов есть оффшорные фирмы для его многочисленных компаний. Пока неясно, что станет известно, и навредит ли это президенту еще больше.

Что вредит ему, что идет на пользу, как долго сам президент-предприниматель сможет выдерживать кризис, который царит в его стране – такие вопросы задают не только его критики, которые обвиняют его в договоренностях со старой властью и смешивании политических и частных интересов. Его соратники и друзья также задаются вопросом о том, видит ли он растущее отчуждение, которое отделяет его от все более разочарованного населения.

Поскольку за два года пребывания в должности Петр Порошенко существенно отгородился от своего окружения и последователей; его считают неспособным воспринимать советы, а "иногда прямо-таки эгоцентричным", как сказал журналист, который хорошо знает его и много с ним путешествовал. "Он больше любит говорить сам, нежели слушать, и, как глава компании, не привык к возражениям".

В эпоху Майдана Порошенко, которому в частности принадлежит телевизионный канал, обеспечивал основную финансовую и медиа-поддержку революции. Позже ему и премьеру Арсению Яценюку народ простил тесные политические связи со старым режимом, потому что они правдоподобно порвали с Виктором Януковичем и его кланом.

В 90-х годах Петр Порошенко был одним из основателей "Партии регионов" и до протестов на Майдане занимал разные должности – министра иностранных дел, министра экономики, главы Совета национальной безопасности, начальника штаба и главы Национального банка.

После "Революции достоинства", в результате которой Янукович бежал в Россию, Порошенко стал претендовать на пост президента и в поисках поддержки начал свою большую наступательную кампанию в стране и за рубежом.

Международные партнеры считают его представительным и дружелюбным, надежным человеком с хорошими связями. То, что Порошенко, несмотря на войну на востоке Украины и санкции России, регулярно созванивается с Владимиром Путиным, создает ему имидж действующего коммуникатора.

Растущие сомнения в нравственности Порошенко

Но этот имидж рушится: президент все более резко реагирует на критику, на запросы от средств массовой информации отвечает редко, на вопрос о "Панамских документах" он ответил через три дня после их обнародования в Японии перед японскими журналистами. В Киеве полагают, что позиция Порошенко слабеет из-за растущих сомнений в его нравственной чистоте – но наблюдатели, а также политические партнеры в ЕС и США, по-прежнему считают его необходимым для стабильности в Украине.

И сейчас с помощью недавно избранного премьера Гройсмана президент создал новое правительство, чтобы предотвратить перевыборы и, следовательно, избежать еще большей дестабилизации страны.

Петр Порошенко будет делать все возможное, чтобы восстановить доверие в стране и за рубежом; но в будущем он не сможет больше оправдываться тем, что слабый премьер Яценюк затягивает реформы или не может обеспечить их осуществление. Если помимо исполнительной президенту удастся назначить своих людей и в судебную власть, то в таком случае он больше, чем когда-либо, будет нести ответственность за будущее Украины.