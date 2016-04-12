Премьерский день: сегодня нардепы должны создать коалицию и найти замену Яценюку

Об этом заявили спикер Белого дома и представитель Государственного департамента США, передает ТСН.

Ситуацию в Украине они назвали определяющей для страны, и отметили, что у американцев она вызывает большое беспокойство. Передать полномочия Яценюка преемнику призывают спокойно. А от нового Кабмина ожидают реформ.

"Мы считаем важным, чтобы Рада как можно быстрее приняла новое правительство, преданное необходимым реформам, особенно тем, которые рекомендованы Международным валютным фондом и Европейским Союзом. Мы верим, что правительство Украины проведет эти реформы. Мы верим, что оно продолжит воплощать Минские договоренности. Это совместная ответственность украинского правительства, премьер-министра и всех членов правительства – отложить разногласия и сделать нужные Украине реформы", – говорится в официальном заявлении США.

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Тем временем в самой Украине за несколько часов народные депутаты своим голосованием должны решить судьбу Арсения Яценюка, который накануне написал заявление об отставке. Сейчас главная интрига – кто его заменит. До глубокой ночи в правительственном квартале продолжались встречи.

Отмечается, что вчера в здании парламента состоялось заседание фракции "Блока Петра Порошенко". Оно длилось недолго. Депутаты рассказали, что Гройсмана не было. Но новости есть: в состав БПП вошли еще трое депутатов. Это означает, что коалиция может насчитывать уже 225 депутатов. Также отказывается идти в Кабмин нынешний руководитель Администрации президента Борис Ложкин.

Также стало известно, что в ночь на переговоры к президенту Петру Порошенко пришли и Владимир Гройсман, и Арсений Яценюк.

Пришли ли к согласию ночью на Банковой, станет понятно утром – на Грушевского. В парламент сегодня поступит представление об отставке с должности премьера Арсения Яценюка.

Далее, если за его отставку проголосуют, начнется процесс образования новой коалиции. И уже коалиция сможет официально выдвинуть кандидата на должность нового премьера.