Гройсману передали заявление Яценюка об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

“Вчера премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что уходит в отставку. Это решение волевого человека и ответственного политика, для которого интересы государства являются приоритетом”, - сказал он.

Депутат отметил, что “Народный фронт” поддерживал и впредь будет поддерживать своего лидера.

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“Арсений Яценюк - первый и, надеюсь, не последний премьер-министр, который решился на системные, проукраинские и проевропейские реформы”, - отметил Бурбак и добавил, что Яценюк - первый в Украине глава правительства, который “добровольно передает власть новому премьеру, - это личное, добровольное и ответственное государственническое решение”.

Среди прочего политик отметил, что “длительная пропагандистская кампания против правительства Яценюка, медленное выполнение коалиционного соглашения, которое мы все подписывали, блокирование законодательных инициатив правительства разрушало государство”.

“Так долго не могло продолжаться. Арсений Яценюк принял государственническое решение, и поэтому, Владимир Борисович, я передаю вам соответствующее заявление”, - сказал лидер фракции, обращаясь к председателю ВР.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.