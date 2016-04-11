У Порошенко прокомментировали политическое будущее Яценюка: никакие разговоры о его назначении не велись
14:11, 11 апреля 2016Политика
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Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявляет, что никакие разговоры о назначении Арсения Яценюка на какие-либо должности не велись.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Луценко отметил, что никаких условий для каких-то должностей в контексте своей отставки Яценюк в ходе двухмесячных переговоров не выдвигал.
"Арсений Петрович собирается уходить в отставку, оставаясь политическим деятелем и лидером партии "Народный фронт", - сказал депутат.
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По его словам, "никакие разговоры о назначении его на ту или иную должность не велись".
Кроме того, как предполагает Луценко, "Народному фронту" в будущем правительстве достанется больше должностей, чем это было сегодня.
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