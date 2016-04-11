У Порошенко прокомментировали политическое будущее Яценюка: никакие разговоры о его назначении не велись

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Луценко отметил, что никаких условий для каких-то должностей в контексте своей отставки Яценюк в ходе двухмесячных переговоров не выдвигал.

"Арсений Петрович собирается уходить в отставку, оставаясь политическим деятелем и лидером партии "Народный фронт", - сказал депутат.

Читайте такжеГройсман об отставке Яценюка: Достойный поступок

По его словам, "никакие разговоры о назначении его на ту или иную должность не велись".

Кроме того, как предполагает Луценко, "Народному фронту" в будущем правительстве достанется больше должностей, чем это было сегодня.