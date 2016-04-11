В БПП сообщают о вхождении во фракцию трех депутатов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко.

"Во фракцию БПП написали заявления о вступлении Юрий Бублик, Андрей Немировский и Сергей Рудык. Таким образом в будущей возможной коалиции БПП и НФ уже 225 депутатов", - написал он.

Читайте такжеКабмин по-новому: большинство постов в новом правительстве получит БПП - СМИ

Напомним, президент Петр Порошенко ожидает, что новая коалиция в Раде будет создана во вторник, 12 апреля.

БПП рассматривает лишь вариант создания коалиции с НФ с привлечением внефракционных депутатов.

24 марта БПП предложил выдвинуть от новой коалиции на пост премьер-министра кандидатуру председателя ВР Владимира Гройсмана.