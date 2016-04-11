В БПП сообщают о вхождении во фракцию трех депутатов
Внефракционные депутаты Верховной Рады Юрий Бублик и Сергей Рудык, а также член группы "Воля народа" Андрей Немировский написали заявления о вхождении во фракцию "Блок Петра Порошенко".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко.
"Во фракцию БПП написали заявления о вступлении Юрий Бублик, Андрей Немировский и Сергей Рудык. Таким образом в будущей возможной коалиции БПП и НФ уже 225 депутатов", - написал он.
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Напомним, президент Петр Порошенко ожидает, что новая коалиция в Раде будет создана во вторник, 12 апреля.
БПП рассматривает лишь вариант создания коалиции с НФ с привлечением внефракционных депутатов.
24 марта БПП предложил выдвинуть от новой коалиции на пост премьер-министра кандидатуру председателя ВР Владимира Гройсмана.
Во фракцию БПП написали заявления о вступлении Юрий Бублик, Андрей Немировский и Сергей Рудык. Таким образом в будущей возможной коалиции БПП и НФ уже 225 депутатов.Опубликовано Алексеем Гончаренко 11 апреля 2016 г.