СМИ узнали вероятных претендентов на ряд должностей в будущем правительстве

Об этом пишет LB.ua ссылаясь на собственные источники.

Так, главным и единственным претендентом на должность премьер-министра сегодня является Владимир Гройсман. Нынешний глава АП Борис Ложкин претендует на должность вице-премьера-министра экономики.

Министром финансов может стать Иван Миклош, экс-министр экономики Словакии, а вице-премьером по евроинтеграции депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

У Арсения Яценюка - согласно вырисовывающейся конфигурации - остаются пять "портфелей". Глава Министерства природных ресурсов в настоящей момент не определен - "продолжаются торги" с БПП, "Батькивщиной" и Олегом Ляшко. Последний, однако, готов отказаться от должностей в Кабмине в обмен на пост спикера ВР.

Читайте такжеПрезидент и БПП должны официально назвать своего кандидата в премьеры - "Народный фронт"

Государственную фискальную службу - по предварительной договоренности - возглавит Нина Южанина.

Таким образом, в коалиции остаются четыре фракции - БПП, "Народный фронт", Радикальная партия и "Батькивщина".

Голосование запланировано в следующие вторник либо четверг.

При этом источник отметил, что против Натальи Яресько в качестве премьер-министра выступили почти все стороны переговоров, включая БПП и "Народный фронт", который ранее был готов поддержать ее. "Фронтовики" возмутились намерением Яресько сместить с должностей Авакова и Петренко, а также программой правительства, которая состоит лишь в том, чтобы выполнить список требований МВФ. "Батькивщина" согласилась на любые премьерские кандидатуры, кроме Яценюка и Яресько.

Читайте такжеЛожкин: Основные кандидаты в премьеры – Яресько и Гройсман, а я не претендую

Другой источник LB.ua на Банковой, также непосредственно причастный к ходу переговоров, выразил мнение о том, что "Яценюку хватит и четыре "портфеля" - МВД, Минюст, Министерство образования, Министерство инфраструктуры. Переговоры по пятому - продолжаются. Претендентами на него также являются Тимошенко и Ляшко.

Вместе с тем, в АП сомневаются, что Ляшко войдет в коалицию. В таком случае большинство в парламенте будут формировать три участника - БПП, "Народный фронт" и "Батькивщина", остальные голоса планируют добирать из внефракционных. В качестве спикера ВР там назвали Андрея Парубия.

Читайте такжеУ Порошенко уверены, что сейчас досрочные парламентские выборы могут ввергнуть Украину в хаос

В настоящий момент нет ясности относительно глав Минсоцполитики и Нацбанка. Против Валерии Гонтаревой выступают депутаты Рады от разных фракций, однако на Банковой альтернативу Валерии Алексеевне пока не предложили. Сама Гонтарева, по сведениям собеседников в ее кругу, готова подать в отставку в случае, если Яресько и Абромавичус покинут свои посты.

Важно отметить, что все вышеизложенные детали обсуждались при непосредственном участии Арсения Яценюка, о чем он сообщил ближайшим соратникам, однако - по их словам - итогового решения для себя все еще не принял. Таким образом, не исключено, что Арсений Петрович еще станет прилагать усилия дабы остаться на посту. Ход переговорного процесса меняется очень стремительно.

Читайте такжеГонтарева призвала украинцев смотреть не на курс доллара, а на содержимое холодильника

Ранее УНИАН сообщал, что лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко инициирует в среду, 23 марта, совещание фракций парламентской коалиции для внесения предложения о будущем премьере и составе правительства.