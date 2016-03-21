Луценко инициирует совещание фракций коалиции для внесения предложения о составе будущего правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

"Я инициирую в среду в 12.00 совещание фракций коалиции, точнее говоря, бывшей коалиции, для того, чтобы внести предложение о будущем премьер-министре и составе его правительства", - сказал депутат и добавил, что "команда "Народного фронта" постоянно пытается перебросить этот мяч на поле президента".

Луценко отметил, что у "БПП" "есть своя кандидатура (на премьера - УНИАН) и "БПП" внесет ее обязательно в среду на заседании коалиции с тем, чтобы формализовать этот процесс".

Читайте такжеПрезидент и БПП должны официально назвать своего кандидата на должность премьера - "Народный фронт"

Он также добавил, что "мы согласовали свою позицию с руководством фракции "Батькивщина". "И помним, что Арсений Петрович неоднократно публично заявлял: если какая-то кандидатура соберет голоса в таком количестве, которое при сложении членов "Народного фронта" дает большинство, он за кресло держаться не будет. Окей, мы это сделаем в эту среду", - сказал парламентарий.

Так, подчеркнул Луценко, фракция "БПП" предложит свою кандидатуру для общего обсуждения и если она будет поддержана коллегами, в чем он "практически не сомневается", то "мы формализуем все процессы через решение соответствующих фракций и будем готовы к голосованию уже в ближайшие дни".

Читайте такжеУ Порошенко уверены, что сейчас досрочные парламентские выборы могут ввергнуть Украину в хаос

Отвечая на вопрос, что по этому поводу думает президент, Луценко отметил: "Президент считает, что это исключительная компетенция парламента и он не будет вмешиваться в работу парламента. Разве что он окажется неспособным к согласованию позиций. Тогда придется использовать свои конституционные полномочия и искать другой парламент. Но в нынешней обстановке это неправильно, это безответственно. Потому что это займет у нас минимум полгода времени на избирательную игру в популизм и радикализм, и в конце концов приведет в парламент тех же действующих лиц. Возможно, в несколько иных пропорциях, но тех же лиц".

Ранее УНИАН сообщал, что лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что БПП выступает за назначение министра финансов Натальи Яресько премьер-министром и предлагает провести внеочередное заседание Верховной Рады 24 марта, на котором состоится голосование за нового премьера и состав правительства.