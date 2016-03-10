Могерини призвала Россию немедленно и безоговорочно освободить Савченко

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС.

"Я предельно внимательно наблюдаю за процессом над украинской летчицей Надеждой Савченко с самого его начала. Это уже не просто судебное или политическое дело: теперь это касается человеческого сострадания. Состояние ее здоровья стремительно ухудшается, и мы опасаемся ужасных последствий", - сказала Могерини.

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В сообщении отмечается, что освобождение Савченко будет соответсвовать российским обязательствам по международно-правовым нормам в области прав человека, а также "пакету мер по реализации Минских договоренностей", который предусматривает освобождение всех заложников и лиц, задержанных в связи с конфликтом в восточной Украине.

"В этой связи я призываю немедленно и безоговорочно освободить Савченко на гумманистических основаниях", - отметила Могерини.