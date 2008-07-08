В досрочных выборах не заинтересован никто (эксперт-опрос)

В досрочных парламентских выборах не заинтересован ни один из ключевых политических игроков.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Центром социологических и политологических исследований “Социоизмерение”, которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН руководитель центра Сергей ТАРАН.

При этом, по данным опроса, более всего не заинтересованы в проведении выборов председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК (92% опрошенных), лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО (88%) и руководитель “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО (84%).

Лишь треть опрошенных (32%) считает, что в досрочных парламентских выборах заинтересованы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН, и только два эксперта уверены, что Президент Виктор ЮЩЕНКО заинтересован в таких выборах.

Исходя из этого, эксперты “Социоизмерения” считают, что ключевые политики лишь имитируют желание и готовность к досрочным выборам в парламент.

Также результаты опроса продемонстрировали, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО (52%) и В.ЯНУКОВИЧ (48%) заинтересованы или не против одновременных президентских и парламентских выборов.

Соответственно 20% и 36% опрошенных экспертов придерживаются противоположной точки зрения, и лишь один эксперт считает, что В.ЮЩЕНКО тоже заинтересован в таких выборах.

Опрос был проведен 2-5 июля. Опрошены 25 ведущих украинских политологов и политических экспертов.