Адвокаты Савченко требуют от омбудсмена РФ информировать о состоянии их подзащитной

Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко требуют от уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Эллы Панфиловой информировать о состоянии здоровья их подзащитной.

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Николай Полозов.

«Мы требуем от Панфиловой предоставлять регулярно информацию о состоянии здоровья Савченко. Сейчас праздники, и у нас нет доступа в СИЗО, узнать, что с Надеждой, у нас нет возможности. Она объявила сухую голодовку 4 марта», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начала сухую голодовку.