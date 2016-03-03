Несказанное "последнее слово" Савченко в российском суде (полный текст)

Текст "последнего слова" опубликован на странице в Fаcebook.

"Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора - апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь цивилизованный демократический мир понял, что Россия - это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в которой плюют на права человека и международное право.

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Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищает людей и подвергает их пыткам, потом еще и делают вид, что имеют право их судить. О каком справедливом суде здесь может идти речь? В России суда и следствия нет! Здесь есть фарс кукольных марионеток Кремля и я считаю совершенно излишним тратить время своей жизни на то, чтобы принимать в нем участие!

Поэтому апелляции не будет, а будет следующее: после приговора я продолжу голодовку еще на десять дней, пока приговор не вступит в силу и это, независимо от перевода приговора на украинском языке, потому что переводом они умеют долго время тянуть. Через десять дней я объявлю сухую голодовку и тогда, у России есть не более десяти дней, чтобы вернуть меня в Украину, откуда похитили! И меня не волнует, каким образом они будут это обосновывать. Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии. Ну что же, я надеюсь, что его дипломатических способностей хватит на то, чтобы в России договориться с одним идиотом... Ведь он обещал моей матери, что еще на майские праздники 2015 году я буду дома.

И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать и Россия меня все равно вернет в Украину живой или мертвой! Но вернет!

И все эти десять дней под воротами СИЗО будет день и ночь стоять моя сестра и будет ждать - выпустят ли вынесут меня. Если вы ее посадите на ее место приедет и станет моя мать, ей 77 лет. Вы и ее посадите? Тогда на ее место станет моя подруга, мой друг, а за ними украинец за украинцем! И запомните - всех вам сюда не запихнуть! А пока мои соотечественники будут стоят, простые, честные и порядочные россияне из окрестных домов начнут приносить им горячий чай, бутерброды и теплые одеяла, потому что каждый из них понимает, что на моем месте может оказаться ребенок каждого из них в этой тюрьме народов под названием Россия!

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А вот так начинаются Майданы! А оно вам нужно?! Вы же боитесь этого как огня! Поэтому Кремлю лучше вернуть меня в Украину как можно быстрее и живой!

А всему миру с демократическими ценностями лучше вовремя осознать уроки истории и вспомнить, что в свое время Европа была толерантной с Гитлером, Америка не была достаточно решительной и это привело к Второй Мировой Войне. Путин - это тиран с имперским замахом и комплексами Наполеона и Гитлера вместе взятых. А медведь человеческого языка не понимает, он понимает только язык силы. Поэтому, если мы не станем более решительными и не определим вовремя верные приоритеты, то скоро будем иметь Третью Мировую Войну.

Я теперь, уже как политик, больше не подам руки России на политической арене. Очень не с руки подавать руки тому, кто держал тебя в наручниках, а твой народ - в кандалах. Но принимая каждое свое политическое решение, я всегда буду думать, как оно аукнется на простом народе, как Украины так и России. Потому что в России, не смотря ни на что, все же есть много честных, порядочных, добрых и несчастных людей."

Останнє словоЯ не визнаю ні вини, ні вироку, ні російського суду. У разі обвинувачувального вироку - апеляції не буде. ... Опубліковано Надія Савченко - Nadiia Savchenko 3 березень 2016 р.

Напомним, суд отказал Савченко в произнесении последнего слова. После дебатов судья закрыл заседание, добавив, что процесс продолжится 9 марта. Савченко объявила сухую голодовку.