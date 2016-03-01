Савченко объявит сухую голодовку, если ее не экстрадируют в Украину

Об этом рассказала сестра пленницы Вера, передает ТСН.

К такой форме протеста Надежда готова прибегнуть, если после приговора в российском суде ее не экстрадируют в Украину.

Савченко и так голодает уже более 60 дней, а если за десять дней после оглашения приговора ее не вернут домой - она откажется употреблять и воду.

Читайте такжеСуд по делу Савченко закончил слушания, впереди – прения сторонВчера УНИАН сообщал, что 3 марта станет известна дата объявления приговора гражданке Украины, народному депутату Надежды Савченко в Донецком суде Ростовской области России.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.