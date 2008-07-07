Эксперт рассказал, откуда у "ляпа" Тимошенко ноги растут

Доходы Государственного бюджета, отмеченные в тексте закона об изменениях в госбюджет и в объяснительной записке к нему, являются методологически выверенными, отметил исполнительный директор Центра поддержки бюджетной реформы Игорь Шпак, комментируя по просьбе УНИАН информацию о том, что Кабмин якобы допустил "ляп"при подаче документов ( Как объяснили УНИАН в Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады Украины, сумма предлагаемых измененных доходов госбюджета-2008, указанная в тексте законопроекта и в сравнительной таблице к нему, на 7,4 млрд. грн. больше, чем сумма доходов госбюджета, указанная в Объяснительной записке к законопроекту).

В действительности, отметил эксперт, в тексте закона об изменениях в Госбюджет приведена цифра всех доходов центрального бюджета, включительно с трансфертами из местных бюджетов, которые передаются в центр. Вместо этого, с целью избежания двойного счета, в Объяснительной записке в бюджет приведены "чистые" доходы госбюджета, без учета трансфертов из регионов. Достаточно заглянуть в таблицу доходов, чтоб убедиться - трансферты из регионов как раз и составляют те "7,4 млрд. грн" "ляпа", которого Минфин в действительности не допускал. Поэтому и совокупная цифра доходов консолидированного бюджета составляет именно 306, а не 313 млрд гривен.