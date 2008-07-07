В Верховной Раде спокойно отнеслись к "ляпам" в бюджете Тимошенко

Сумма предлагаемых измененных доходов госбюджета-2008, указанная в тексте законопроекта и в сравнительной таблице к нему, на 7,4 млрд. грн. больше, чем сумма доходов госбюджета, указанная в Пояснительной записке к законопроекту.

Такие данные вытекают из текстов документов, размещенных на интернет-портале Верховной Рады.

Как сообщалось, 7 июля т.г. в Верховной Раде был зарегистрирован поданный Кабинетом министров проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№ 2713).

Так, в тексте законопроекта указывается «определить доходы Государственного бюджета Украины на 2008 год в сумме 240 млрд. 802 млн. 298,4 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 189 млрд. 672 млн. 431,6 тыс. гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 51 млрд. 129 млн. 866,8 тыс. гривен».

В то же время, в Пояснительной записке к законопроекту, размещенной в том же разделе, указывается, что доходы госбюджета запланированы в сумме 233,4 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 182,2 млрд. грн. По информации в Пояснительной записке, объем доходов Сводного бюджета Украины на 2008 год (государственный и местные бюджеты), с учетом предлагаемых изменений, должен составить 306,5 млрд. грн. (однако учитывая, что в тексте законопроекта указаны другие данные об измененных доходах Госбюджета, можно предположить, что и размер Сводного бюджета-2008 должен составить не менее 313 млрд. грн. - УНИАН).

Как пояснили УНИАН в Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады Украины, «Данные в тексте проекта и в пояснительной записке не должны отличаться. Это просто «ляп». Такое бывает в поданных законопроектах. Даже есть случаи, когда в сравнительных таблицах одно содержание, а в тексте самого проекта этого нет». При этом за основу берутся данные, указанные в тексте законопроекта, добавил собеседник Агентства.