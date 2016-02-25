Госкино запретило показывать фильмы с Гальцевым и Лепсом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкино, отметив, что соответствующее решение принято сегодня, 25 февраля.

Так, запрещено для показа 5 фильмов и телесериалов с участием российского актера Гальцева: «Про уродов и людей»; «Риэлтор»; «Сказ про Федота Стрельца»; «Гитлер капут!»; «Улицы разбитых фонарей-12».

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Также аннулированы прокатные удостоверения и отменена госрегистрация на 1 фильм и 2 сериала с участием музыканта Лепса: «Горько!»; «Операция «Кукловод»» и «Умельцы».

В целом, по данным Госкино, на сегодняшний день в рамках защиты информационного пространства Украины запрещена уже 431 лента

Как отметил председатель Госкино Филипп Ильенко, «эта кропотливая работа осуществляется поэтапно и будет продолжена».