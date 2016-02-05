Ткаченко: Поддержка кинематографии без квотирования телепродукта может привести к сотрудничеству исключительно с россиянами

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в УНИАН на тему: «Будущее российского продукта на украинском телерынке».

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«Если мы говорим о законе о кинематографии, поддерживающем кино, то применение этого закона без закона о квотах может привести к тому, что использование украинских государственных средств будет идти на финансирование совместных проектов исключительно с россиянами... Это будет новая манипуляция и использование сотрудничества только с россиянами», - заявил он.

Ткаченко также отметил, что не выступает против сотрудничества с ведущими российскими продюсерами. «Я считаю, что они не ответственны за политику, которую ведет Кремль, но нормальное квотирование и переход к тому, чтобы мы смотрели не только в одну сторону, на мой взгляд, именно сейчас актуально», - подчеркнул он.