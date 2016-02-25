МИД Литвы: Проводить выборы на оккупированном Донбассе нельзя без присутствия Украины
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус констатирует, что проводить выборы на оккупированном Донбассе нельзя, пока там нет никакого присутствия Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Вильнюсе.
Говоря о возможных выборах на оккупированной части Донбасса, Линкявичус напомнил, что они должны проводиться по украинским законам. "Как можно проводить выборы, если там даже нет никакого признака присутствия Украины. Ни в коем случае. Я не говорю уже о наблюдателях, действиях СМИ, которые должны быть, или о политических партиях. Так что не понимаю, как они могут произойти в таких условиях", - заявил Линкявичус.
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"По-моему, если не будет прогресса в плане безопасности, то говорить о каких-то других выполнениях Минских договоренностей было бы неправильно", - сказал Линкявичус.
При этом он подчеркнул, что необходимо говорить еще об одном факторе, о котором меньше упоминают.
"Пока Россия не будет себя считать стороной в конфликте, как мы знаем, Россия же официально "не участвует" в этом конфликте, а просто "наблюдает"... Так что пока будет такой подход, думать о прогрессе в плане безопасности - было бы наивно", - сказал министр.