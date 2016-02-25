МИД Литвы: Проводить выборы на оккупированном Донбассе нельзя без присутствия Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Вильнюсе.

Говоря о возможных выборах на оккупированной части Донбасса, Линкявичус напомнил, что они должны проводиться по украинским законам. "Как можно проводить выборы, если там даже нет никакого признака присутствия Украины. Ни в коем случае. Я не говорю уже о наблюдателях, действиях СМИ, которые должны быть, или о политических партиях. Так что не понимаю, как они могут произойти в таких условиях", - заявил Линкявичус.

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"По-моему, если не будет прогресса в плане безопасности, то говорить о каких-то других выполнениях Минских договоренностей было бы неправильно", - сказал Линкявичус.

При этом он подчеркнул, что необходимо говорить еще об одном факторе, о котором меньше упоминают.

"Пока Россия не будет себя считать стороной в конфликте, как мы знаем, Россия же официально "не участвует" в этом конфликте, а просто "наблюдает"... Так что пока будет такой подход, думать о прогрессе в плане безопасности - было бы наивно", - сказал министр.