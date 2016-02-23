МИД о российском видении выполнения "Минска": они хотят интегрировать в Украину Донбасс для дестабилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Франции и Германии Жаном-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Если мы будем последовательно выполнять "Минск" так, как он написан черным по белому, то у нас есть перспектива для Донбасса, и мы верны "Минску", но не российскому видению относительно попытки интегрировать в Украину Донбасс, который будет находиться под квазироссийским влиянием и который будет интегрироваться для дестабилизации всей Украины", - подчеркнул Климкин.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что украинское видение выполнения Минских соглашений заключается в том, что это путь от деэскалации к стабилизации ситуации на Донбассе.

По словам Климкина, речь идет о "возвращении украинского Донбасса к нормальной жизни, о возвращении украинского Донбасса в украинское правовое поле".

"Для этого нам нужно в первую очередь достичь реальной безопасности, а реальная безопасность, она возможна, только если у нас на Донбассе не будет российских регулярных войск, бесконечного количества наемников, если в Донбасс перестанет попадать оружие, боеприпасы и все, что Россия старается все эти месяцы поставлять на Донбасс", - заявил Климкин.

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Также он отметил, что конституционные изменения не должны легитимизировать на Донбассе тех, кто пришел к власти в результате фейковых выборов.

По его словам, конституционные изменения - это часть Минских договоренностей, логика которых заключается в том, чтобы показать всем жителям Донбасса, что у них есть шанс организовать свою жизнь таким образом, чтобы иметь возможность определять, как и что делать в сфере местного самоуправления.

Климкин считает это "важным сигналом", поскольку люди на Донбассе на протяжении двух лет находятся под влиянием "яростной российской пропаганды".

"Мы должны дать этот сигнал, поскольку речь идет не только о территории Донбасса, а в первую очередь – об украинских гражданах там. Но конституционные изменения не должны легитимизировать тех, кто сейчас находится там у власти и кто пришел к власти в результате фейковых выборов. Именно такая логика конституционных изменений является важной в рамках Минского процесса", - сказал министр иностранных дел Украины.