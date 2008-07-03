Рудьковский в суде отшучивается

Вчера состоялось очередное заседание Печерского райсуда Киева, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского. Процесс по-прежнему находится на стадии допроса свидетелей и осложняется их неявкой, пишет "Коммерсантъ-Украина". Выступавший вчера бывший руководитель патронатной службы главы Минтранса рассказывал подробности поездки господина Рудьковского в Париж, а также объяснял, по каким причинам должностные лица министерства пользовались чартерными рейсами.

Очередное заседание Печерского районного суда Киева по делу Николая Рудьковского началось в 10.00 и проходило с прежним составом участников, с той только разницей, что к нему присоединилась прокурор Валентина Милостивая.

Из четырех свидетелей, вызванных на допрос, в суд явился только бывший начальник патронатной службы министра транспорта и связи Андрей Пазюк, в обязанности которого входила организация ежедневной работы главы Минтранса.

"В период моей работы было организовано около 70 поездок Николая Рудьковского – 40 внутренних и 30 заграничных,– рассказывал в суде господин Пазюк.– В июне 2007 года была организована поездка министра в Брюссель, где ему предстояло провести переговоры с Еврокомиссией и руководством Инвестиционного банка в Брюсселе, и в Париж – на необходимые для этих переговоров предварительные консультации. По возвращении министра управление патронатной службы подготовило текст доклада о проделанной работе".

Почти все заданные свидетелю вопросы относились к его участию в процессе организации, оформления и контроля за командировками делегации Минтранса в Брюссель и Париж, однако он заявил, что "лично не был в составе делегации и потому знает только то, что знает". Обвинение около часа добивалось от свидетеля внятного ответа на вопрос, в каких случаях для поездки заказывается именно чартерный, а не регулярный рейс. Наконец, Андрей Пазюк сообщил: "Чартер заказывается только по объективным причинам, когда министр должен быть в назначенном месте в определенное время и осуществить это с помощью обычных, регулярных рейсов невозможно. В случае когда возникла необходимость поездок в Париж и Брюссель, вообще не было подходящего рейса. Кстати, за период моей работы Николай Рудьковский шесть-семь раз пользовался чартерными рейсами. И не только он, его заместители тоже".

В 12.45 судья объявил перерыв до 14.15. За пять минут до начала второй части заседания экс-министр неофициально обратился к обвинителям.

– Госпожа Милостивая, с вашей фамилией в прокуратуре большой карьеры не сделаешь – отправляйтесь-ка лучше в судейские ряды. Все будут говорить: "Ты к какому судье?" – "Я к Милостивой" – "Фуух, повезло",– пошутил Николай Рудьковский.

Тем временем из зала раздалась реплика, вызвавшая смех у всех участников процесса: "Прокурор Милостивая уже давно решила, куда она хочет, чтобы вы отправились, Николай Николаевич".

Заседание продолжалось еще несколько часов и главным образом было посвящено выяснению причин, по которым показания свидетеля Андрея Пазюка в суде отличались от его показаний при допросе следователем.

Судья объявил, что следующее заседание назначается на 9 июля.