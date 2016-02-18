Нацсовет по телевидению инициирует санкции к 38 российским федеральным и оккупационным каналам

Соответствующее решение с целью обеспечения информационной безопасности и защиты территориальной целостности Украины было принято на сегодняшнем заседании, сообщают в Нацсовете.

В список, по словам члена Нацсовета Сергея Костинского, вошли федеральные российские каналы, а также телеканалы, зарегистрированные Роскомнадзором на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, и те, которые работают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

«Мы считаем, что принципиально, чтобы было принято решение, что федеральные каналы - каналы, аффилированные с российским государством, среди акционеров которых есть российское государство, которые платят налоги в российский бюджет, выступают носителями русской пропаганды, - чтобы им было запрещено в любой форме работать и быть ретранслированными на территории Украины. Это касается и работы журналистов, и возможности податься в перечень адаптированных каналов, и трансляции интернет-провайдерами», - сказал он.

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По словам Констинского, часто бывают случаи, когда интернет-провайдеры, которые не являются лицензиатами Национального совета, ретранслируют такие телеканалы с помощью технологии ОТТ. «То есть, это расширяет возможности по защите информационного пространства Украины», - добавил Костинский.

Первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк отметила: «Наша инициатива лежит в плоскости защиты национальной безопасности, поскольку эти каналы ведут не журналистскую работу, а информационную войну и пропагандистскую работу».

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Она отметила, что на конференции ОБСЕ, посвященной вопросу пропаганды, состоявшейся в Вене 12 февраля, речь шла как раз о том, что каждая страна имеет полное право на подобные ограничения, если речь идет о национальной безопасности страны.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко выразил надежду, что на ближайшем заседании СНБО рассмотрит обращение регуляторного органа и примет взвешенное решение.