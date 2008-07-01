Довгий намекает, что оппозиця в Киевраде - явление временное

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что с сегодняшнего дня Киевсовет начнет работать ритмично и эффективно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, он сказал сегодня журналистам: «Мы должны рассматривать власть не только как ресурс. Мы обязаны рассматривать власть как ответственность. Даже те фракции, которые пока еще позиционируют себя как оппозиционные, должны иметь возможность полноценно осуществлять свои контрольные функции. Следовательно, фракции БЮТ, Блока Виталия Кличко представлены во всех без исключения постоянно действующих комиссиях. При желании они будут иметь возможность профессионально аргументировать каждый проект решения».

По словам О.ДОВГОГО, "нам стоило немалых усилий, чтобы найти компромисс. Но в результате мы согласовали основные документы, которые в дальнейшем будут регламентировать нашу работу. Первым примером новой философии работы Киевсовета является регламент, проект которого завизировали все фракции, кроме Блока Катеринчука, представители которого не участвовали в работе над регламентом. Также Блок Виталия Кличко подписал его с замечаниями".

Как сказал О.ДОВГИЙ, в новом регламенте реализован абсолютно новый подход к работе. «Основа этого регламента – дополнительная гласность, прозрачность и ответственность каждого чиновника секретариата за то, что хотя бы один документ задерживается хотя бы на одну минуту на каком-то столе без соответствующей аргументации. Также в регламенте декларируется дополнительная необходимость информирования не только депутатского корпуса, но и общественности относительно всех проектов решений, которые принимаются Киевским городским советом. Также все без исключения имущественные, земельные вопросы требуют обязательной фотофиксации. Фракции поддержали инициативу создать дополнительные штатные единицы в секретариате, которые будут обеспечивать визуальные изображения каждого объекта или земельного участка, который рассматривается», - сказал он.

Как сообщил секретарь Киевсовета, в регламенте прописан доступ всех без исключения фракций и депутатов к коммунальным СМИ. «И самое главное – ни один депутат, ни одна фракция не будет иметь права вносить с голоса какой-либо проект решения. Такое право предоставляется исключительно председательствующему и в исключительных случаях, которые нуждаются в немедленном принятии решения для обеспечения жизнедеятельности города», - сообщил О.ДОВГИЙ.