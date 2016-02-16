Правительство должно согласиться с парламентом и уйти в отставку - Березюк
19:03, 16 февраля 2016Политика
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Лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк убежден, что Кабинет министров должен согласиться с парламентом и уйти в отставку.
Березюк призывает правительство уходить в отставку / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Березюк сказал во время выступления в парламенте в рамках обсуждения отчета Кабинета министров.
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“Мы поддерживаем позицию правительства идти дальше”, - сказал Березюк. При этом он добавил, что правительство должно быть примером и сегодня “согласиться с парламентом, уйти в отставку и сообща, вместе, всей коалиции построить новое правительство, которое будет иметь кредит доверия у людей, в первую очередь”.
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