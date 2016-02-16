Рада сегодня будет работать, пока не решится вопрос насчет Кабмина
16:51, 16 февраля 2016Политика
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ВР решила сегодня работать до завершения рассмотрения вопроса по отчету Кабмина и возможного выражения ему недоверия.
Отчет Яценюка в Раде / УНИАН
Верховная Рада поддержала предложение о продлении сегодняшнего вечернего заседания до рассмотрения вопроса насчет отчета Кабинета министров Украины, а также при наличии необходимых 150 подписей депутатов касательно выражения недоверия правительству.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.
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Решение поддерживали 238 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.
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