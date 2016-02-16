В "Оппоблоке" заявили, что поддержат постановление о признании неудовлетворительной работы правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер этой фракции Юрий Бойко в комментарии журналистам.

Он отметил, что правительство проводило "неправильную, порочную политику, они хвалили самих себя, они кичились своим положением", а в это время экономика Украины падала.

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Бойко отметил, что "все общество требует отставки этого правительства, и мы на этом будем стоять". Бойко отметил, что в случае внесения сегодня на рассмотрение постановления о признании неудовлетворительной работы правительства, фракция "Оппозиционного блока" поддержит это решение.

В то же время на вопрос журналистов, поставили ли депутаты от фракции свои подписи в подписных листах о выражении недоверия правительству, Бойко отметил, что не видел таких листов и не знает, кто такие подписи собирает.

“Кто собирает? Мы не видели ни одного листа”, - отметил он.