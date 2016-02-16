Возле Рады активисты требуют отставки правительства Яценюка (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в целом на площади Конституции собралось около 100 человек, которые стоят двумя отдельными группами.

Люди из одной группы держат в руках флаги с символикой ВО "Свобода", государственные флаги Украины и один флаг "Правого сектора". Они также держат транспаранты с лозунгами: "Правительство — в отставку!", "Яценюка — за решетку!", "Ворованные миллиарды — в бюджет!".

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Лица из другой группы держат в руках флаги с надписью "Партия простых людей". Эта группа имеет небольшую передвижную сцену, с которой звучит музыка. Также некоторые из участников акции бьют в железные бочки. Среди лозунгов этой группы - требование об отставке правительства, а на одном из транспарантов написано: "Яценяку - на гілляку".

В целом акция проходит спокойно. Периметр вокруг парламента охраняет большее количество правоохранителей, чем обычно.