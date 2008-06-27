Политологи прогнозируют выборы в ВР весной

Политические эксперты прогнозируют проведение досрочных выборов в Верховную Раду в марте-апреле 2009 года.

Об этом шла речь сегодня в УНИАН при подведении политических итогов недели.

Президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ видит два варианта преодоления имеющегося в стране парламентского кризиса: либо досрочные выборы в Верховную Раду, либо переформатирование коалиции. Вместе с тем, наиболее вероятным вариантом он считает пролонгацию политического кризиса до осени, когда он еще больше обострится и закончится досрочными парламентскими выборами. “Последние могут пройти включительно до марта следующего года. Ведь позже все украинские политики переориентируются на президентскую гонку”, - пояснил И.ЖДАНОВ.

Директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО прогнозирует скорое изменение статуса и премьер-министра, и коалиции. “Парламентское большинство, “исполняющее обязанности” у нас уже есть, следовательно, таким и.о. станет и глава правительства. Будут таких себе двое больных людей – мужчина и женщина, то есть – коалиция и премьер”, - заметил политолог.

Директор PR группы Polittech Тарас БЕРЕЗОВЕЦ допустил, что, по крайней мере, до октября-ноября коалиция в нынешнем составе удержится. Одновременно с этим он не исключил, что, возможно, к ней присоединится Блок Литвина – но при условии решения определенных кадровых вопросов. “В дальнейшем должны пройти досрочные выборы в Верховную Раду – очевидно, что это состоится в марте-апреле следующего года”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

В свою очередь, председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ поддержал прогноз коллег относительно возможности досрочных парламентских выборов весной 2009 года. Но при этом политолог заметил, что “тогда мы будем иметь еще два года, вычеркнутых из украинского прогресса”.