Ющенко объявил выговор 4 главам РГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор четырем председателям районных государственных администраций Винницкой области за недостатки в организации работы по защите прав детей.

Об этом говорится в распоряжении главы государства от 26 июня, текст которого обнародован на его официальном сайте.

Согласно документу, за значительные недостатки в работе по выполнению Указов Президента Украины от 11 июля 2005 года №1086 «О первоочередных мерах по защите прав детей» и от 11 декабря 2007 года №1205 «О проведении в Украине в 2008 году Года поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», в частности, об устройстве детей в приемные семьи, детские дома семейного типа, формирование единого электронного банка данных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и ослабление исполнительской дисциплины Президент объявил выговор: Ольге БЕСЕДЕ – председателю Чечельницкой районной государственной администрации Винницкой области; Владимиру ВОЛОШИНУ – председателю Ямпольской районной государственной администрации Винницкой области; Олегу КУЗЮ – председателю Черновицкой районной государственной администрации Винницкой области и Анатолию ТИМЧАКУ – председателю Пещанской районной государственной администрации Винницкой области.