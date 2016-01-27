Украина оказалась на 130 месте в рейтинге восприятия коррупции, Россия - на 119-м (инфографика)

07:32, 27 января 2016
Политика
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За год Украине удалось заработать лишь один дополнительный балл по результатам мирового Индекса восприятия коррупции CPI.

Фото УНИАН

На сегодня индекс CPI страны составляет 27 баллов из 100 возможных, что всего на 1 балл больше, чем в прошлом году, говорится на сайте Transparency International.

Во всемирном рейтинге Украина занимает 130 место из 168 позиций. В прошлом году страна была на 142-м месте из 175 позиций.

Осуществить незначительный рост индекса Украине удалось благодаря увеличению общественного осуждения коррупционеров, созданию антикоррупционных органов и появлению движения обличителей коррупции.

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"Власть действительно сделала ряд позитивных шагов в сторону создания законодательства о важных антикоррупционных органах, но медлит с его имплементацией. Отдельным вопросом остается попытка представителей власти лично контролировать избрания руководства этих органов", - говорится в сообщении.

Тройкой лидеров в самом известном мировом антикоррупционном рейтинге CPI 2015 года являются Дания, Финляндия и Швеция с 91, 90 и 89 баллами соответственно. Наиболее коррумпированными странами мира являются Северная Корея и Сомали с 8 баллами. "Коллегами" Украины по позорному антикоррупционному индексу 27 баллов является Иран, Камерун, Непал, Никарагуа и Парагвай.

Российская Федерация в этом рейтинге заняла 119 место.

ti-ukraine.org

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