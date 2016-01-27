Украина оказалась на 130 месте в рейтинге восприятия коррупции, Россия - на 119-м (инфографика)

На сегодня индекс CPI страны составляет 27 баллов из 100 возможных, что всего на 1 балл больше, чем в прошлом году, говорится на сайте Transparency International.

Во всемирном рейтинге Украина занимает 130 место из 168 позиций. В прошлом году страна была на 142-м месте из 175 позиций.

Осуществить незначительный рост индекса Украине удалось благодаря увеличению общественного осуждения коррупционеров, созданию антикоррупционных органов и появлению движения обличителей коррупции.

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"Власть действительно сделала ряд позитивных шагов в сторону создания законодательства о важных антикоррупционных органах, но медлит с его имплементацией. Отдельным вопросом остается попытка представителей власти лично контролировать избрания руководства этих органов", - говорится в сообщении.

Тройкой лидеров в самом известном мировом антикоррупционном рейтинге CPI 2015 года являются Дания, Финляндия и Швеция с 91, 90 и 89 баллами соответственно. Наиболее коррумпированными странами мира являются Северная Корея и Сомали с 8 баллами. "Коллегами" Украины по позорному антикоррупционному индексу 27 баллов является Иран, Камерун, Непал, Никарагуа и Парагвай.

Российская Федерация в этом рейтинге заняла 119 место.