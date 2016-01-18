ГПУ: на рассмотрении судов находятся уголовные дела против 33 судей

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, подчеркнув, что меры по предотвращению и противодействию коррупции в системе судебной ветви власти принимаются «во исполнение поручения президента Украины от 21.05.2010 №1-1/956».

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В прошлом году, по данным ГПУ, в суд направлены уголовные дела в отношении 12 судей по обвинению в коррупции.

«В течение 2015 года следователями органов прокуратуры в суд направлено 10 обвинительных актов по уголовным процессам указанной категории в отношении 12 лиц», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователями органов прокуратуры осуществляется досудебное расследование по 12 уголовным процессам в отношении судей, шестеро из которых уведомлены о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений, связанных с получением неправомерной выгоды. Еще три уголовных производства указанной категории 21 декабря 2015 года в отношении четырех судей, которым объявлено о подозрении, направлено для организации дальнейшего досудебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщили в ГПУ.

В течение прошлого года в отношении судей, которые обвиняются в совершении коррупционных преступлений, судами первой инстанции с принятием решения рассмотрено шесть уголовных дел (производств). По результатам судебного рассмотрения в отношении четырех судей вынесены приговоры, в отношении двух судей принято решение о направлении уголовных дел на дополнительное расследование, говорится в сообщении.

При этом в ГПУ отметили, что приговором Кременчугского районного суда Полтавской области от 27 ноября 2015 г. судью Харьковского апелляционного административного суда, который органами предварительного следствия обвинялся в получении при пособничестве адвоката взятки в размере 6 тыс. долл., оправдан в связи с недоказанностью вины, а адвокат освобожден от уголовной ответственности по ч.1 ст.190 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

В то же время, «противодействуя отрицательной практике необоснованного назначения через судейскую корпоративность слишком мягких мер наказания работникам судебной ветви власти за совершение тяжких и особо тяжких преступлений или их оправдание, Генеральной прокуратурой 25.12.2015 внесена апелляционная жалоба в апелляционный суд Полтавской области об отмене указанного судебного решения», - говорится в сообщении.

Всего по апелляционным жалобам прокурора в апелляционном порядке пересмотрены судебные решения в отношении четырех судей, отметили в ГПУ.