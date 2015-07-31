Антикоррупционное бюро назначило руководителя финансовой разведки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАБУ.

Как отмечается в сообщении, в рамках проведения открытого конкурса к НАБУ поступило 60 пакетов документов. По результатам их проверки к тестированию было допущено 21 кандидата, 18 из которых в дальнейшем были отобраны для прохождения собеседования.

Читайте такжеДетективы антикоррупционного бюро будут получать зарплату в "Ощадбанке""Среди всех конкурсная комиссия выбрала лучшего – Джана Раджами Мохаммадовича, заместителя руководителя управления анализа рисков Департамента финансовых расследований Госфинмониторинга. Проработав 12 лет на государственной службе, в частности в сфере выявления незаконных доходов, он продолжит борьбу с коррупцией на качественно другом уровне", - заявили в Антикоррупционном бюро.