Порошенко о работе Рады на следующей неделе: судебная реформа, безвизовые законы и состав Кабмина

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду на следующей неделе принять в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию в части правосудия.

Об этом он сказал сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Чего ждет народ на следующей неделе от парламента: примите, пожалуйста, в первом чтении конституционную реформу в части судебной системы. Никто дальше не собирается мириться с ситуацией, которую мы имеем в судебной системе», - заявил он.

«Никто не позволит дальше иметь судебную неприкосновенность. Никто не позволит дальше демонстрировать такое безответственное поведение при принятии судебных решений», - добавил президент.

Также, Порошенко ожидает от Верховной Рады на следующей неделе обсуждения коалиционного соглашения и при необходимости – изменений в составе правительства.

«Я жду от парламента обсуждения коалиционного соглашения, если есть необходимость внесения туда изменений и в состав правительства», - заявил он.

«Я не собираюсь туда вмешиваться, это компетенция парламентской коалиции, но попытку расшатать коалицию буду считать как чрезвычайно безответственную», - добавил президент.

Кроме того, президент ожидает, что парламент на следующей неделе примет законопроекты, необходимые для получения безвизового режима с ЕС и о повышении дисциплины в рядах Вооруженных сил.

По его словам, на следующей неделе ВР должна принять пакет «безвизовых» законов.

Порошенко отметил, что очень долго Украина шла к получению безвизового режима с ЕС, и не может позволить кому-то отменить перспективу предоставления этого режима.

«Я уверен в том, что, как и по судебной реформе, мы получим поддержку парламента», - заявил он.

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Кроме того, Порошенко надеется, что ВР рассмотрит пакет законопроектов, которые будут направлены на повышение дисциплины среди военнослужащих.