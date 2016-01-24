Яценюк хочет обновить коалиционное соглашение

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за обновление коалиционного соглашения в Верховной Раде Украины.

Об этом он заявил в своем обращении, которое транслировалось на телеканалах.

"Я выступаю за обновление коалиционного соглашения. Из политического манифеста соглашение должно быть преобразовано в политически и юридически обязывающий документ, с четким графиком работы и последовательностью шагов", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, коалиционное соглашение было парафировано 21 ноября 2014 года представителями «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», "Самопомочи", Радикальной партии Ляшко и "Батькивщины".