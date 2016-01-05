Апелляцию на арест Корбана рассмотрит судья-отец одного из прокуроров

Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что заместитель главы апелляционного суда Киева по уголовным делам Глиняный Виктор Петрович, вошедший в коллегию судей, является родным отцом Глиняного Сергея Викторовича - прокурора отдела участия прокуроров в судебных производствах по пересмотру судебных решений в апелляционном суде столичной прокуратуры, что выступает стороной обвинения в деле Корбана.

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Отметим, жалобу будут рассматривать Денис Масенко (докладчик), Валерий Лашевич (судья), Виктор Глиняный (судья).

Как сообщали СМИ, в "Блоке Петра Порошенко" именно судью Масенко назвали согласованной с Администрацией Президента кандидатурой для рассмотрения апелляции на арест председателя политсовета УКРОПа.

Напомним, 28 декабря судья Днепровского райсуда Киева Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.