Суд решил взять Корбана под стражу на два месяца

Как передает корреспондент УНИАН, после объявления этого постановления председательствующий по делу судья вышел из зала судебных заседаний.

К собравшимся в зале обратился Корбан и призвал сохранять спокойствие, не нарушать порядок. Он выразил уверенность в том, что апелляционная инстанция отменит это решение, поскольку у него очень сильная правовая позиция.

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"Я бы не хотел, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Давайте добиваться всего легальным путем. У нас есть два дня (до 31 декабря - УНИАН), в течение которых адвокаты подадут апелляционную жалобу, уже ее подали. У нас хорошая правовая позиция. Я вас всех прошу прийти на апелляционное рассмотрение", - призвал Корбан.

После этого его вывели из зала через боковые двери, куда обычно выходит суд, но свободных слушателей, журналистов и народных депутатов из зала пока не выпускают.

"Соответствующее постановление под возгласы «Позор!» зачитал судья Николай Чаус. В постановлении суда были указаны фамилии адвокатов, от которых Геннадий Корбан отказался. Адвокаты заявляют, что текст постановления был написан заранее", - сообщила руководитель пресс-службы партии УКРОП Кравчук.

"Это было показательное судилище. Сегодня есть две Украины: одна, которая борется, хочет перемен, реформ, честной жизни, и вторая, которую мы унаследовали из прошлого, которая живет по-старому, вершит нелегитимное правосудия и совершает коррупционные действия. Но благодаря такому гражданскому обществу мы победим", – процитировала она слова Корбана.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Корбана задержала СБУ, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых создание преступной группировки. Корбан все обвинения отвергает.

26 декабря Днепровский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок домашнего ареста завершается 31 декабря.