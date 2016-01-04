Завтра рассмотрят апелляцию на арест Корбана: дело поручили обвиняемому в заангажированности судье

Жалобу будут рассматривать Денис Масенко (докладчик), Валерий Лашевич (судья), Виктор Глиняный (судья).

Как сообщали СМИ, в "Блоке Петра Порошенко" именно судью Масенко назвали согласованной с Администрацией Президента кандидатурой для рассмотрения апелляции на арест председателя политсовета УКРОПа.

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Напомним, судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус рассматривал ходатайство ГПУ о смене Геннадию Корбану меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей почти 30 часов. Подсудимого, которому накануне провели хирургическое вмешательство, дважды доставляли в суд принудительно. Во время заседания зал штурмовали «титушки», целью которых было похищение политика.

Кроме того, на процессе присутствовал сотрудник СБУ Павел Демчин, которого председатель политсовета УКРОПа называл исполнителем своего похищения 31 октября в Днепропетровске, а также народные депутаты из БПП, которые, по утверждению адвокатов Геннадия Корбана, обеспечивали принятие судьей Чаусом нужного решения.