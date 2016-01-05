В Transparency International заявили, что Украина может потерять перспективу отмены виз с ЕС

Об этом заявил исполнительный директор "Transparency International Украина" Алексей Хмара, передает "Радио Свобода".

"Украина взяла на себя добровольное обязательство до конца первого квартала этого года создать агентство и показать, что оно работает. Только тогда европейские институты, которые еще должны ратифицировать безвизовый режим с Украиной, проголосуют беспроблемно. То есть в любой момент европейцы могут отказаться от своих слов о безвизовом режиме на основании того, что Украина тоже отказалась от своих обязательств и не реформировала антикоррупционную структуру", – отметил Хмара.

Читайте такжеПрезидент: Отчет Еврокомиссии по безвизовому режиму для Украины безусловный, возврата назад не будетКак сообщал УНИАН, в марте 2015-го года правительство создало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства Нацагентства.

12 декабря Кабинет министров назначил Наталию Корчак, Виктора Чумака и Александра Скопича членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Заполнение трех из пяти вакантных должностей является достаточным условием для запуска агентства, подчеркнули в правительстве.