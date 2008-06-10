МИДы Украины и России отмечают юбилей Конотопской битвы заявлениями

Намерение украинских властей отметить 350-летие Конотопской битвы в российском Министерстве иностранных дел вызывает недоумение и сожаление. Такая позиция заявлена в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте министерства.

В частности, говорится: «Вызывает просто недоумение и сожаление то, с каким упорством, достойным лучшего применения, некоторые силы на Украине пытаются сегодня выискать в общей, действительно сложной, местами противоречивой российско-украинской истории события и персонажи, примечательные лишь тем, что они как-то были направлены против Москвы, против России, против русских. Во имя этого иногда поднимаются на щит имена и деяния, которых в других условиях можно было бы и постесняться. Кровавая битва из-за очередного предательства очередного гетмана – из их числа».

«В этих условиях, - отмечает Департамент информации и печати МИД России, - приходится уповать на мудрость украинского народа, который не позволит себя втянуть в искусственное, надуманное противостояние с Россией. Игры с историей, особенно с националистической подоплекой, никогда еще ни к чему хорошему не приводили».

При этом МИД РФ трактует упомянутое историческое событие следующим образом: «Речь идет об одном из эпизодов бурного события периода середины XVII века – о битве у Сосновской переправы под Конотопом между войском, состоящим из крымских татар, казаков и поляков, и русским отрядом под предводительством князя Алексея Трубецкого, который вынужден был, понеся чувствительные потери, но отнюдь не будучи разгромленным, отойти к Путивлю. Сам же поход отряда А.Трубецкого был вызван необходимостью противодействия планам гетмана И.Выговского, нарушившего собственную клятву в верности Москве, включить часть украинских земель под названием Великое княжество Русское в состав Речи Посполитой. Гетман И.Выговской завершил свой жизненный путь отнюдь не героически – в октябре 1659 г. казаки его свергли и заставили бежать в Польшу, где через пять лет уже поляки обвинили его в измене и казнили».

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В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что намерение Украины отметить 350-летие Конотопской битвы не направлено против другого государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Празднование исторической даты не означает, что это мероприятие направлено против другого государства, это - увековечение памяти, дань уважения погибшим, раскрытие правды», - сказал он.

При этом В.КИРИЛИЧ отметил, что вопрос празднования или отмечания исторических дат, дат национальной истории является исключительно внутренним правом страны.

«Отмечание 350-летия Конотопской битвы является ни чем иным, как восстановлением исторической памяти, истории правды, чествованием погибших», - сказал он, добавив, что Конотопская битва в украинской истории является еще одним этапом борьбы украинского народа за независимость.

Как сообщал УНИАН, в марте 2008 г. Президент Украины подписал Указ «О праздновании 350-летия победы войска под предводительством гетмана Украины Ивана Выговского в Конотопской битве».

Сегодня, 10 июня, МИД России заявил, что намерение украинской власти отметить 350-летие Конотопской битвы вызывает недоумение и сожаление.