Рада решила работать до рассмотрения всех вопросов, связанных с бюджетом

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с четвертого раза проголосовали 226 народных депутата из 328 зарегистрированных в сессионном зале.

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Перед этим депутаты дважды не поддержали проект постановления об особенностях процедуры рассмотрения законопроектов, связанных спринятием законопроекта о госбюджете-2016 (№3000-п).