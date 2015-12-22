Рада решила работать до рассмотрения всех вопросов, связанных с бюджетом
14:16, 22 декабря 2015Политика
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Верховная Рада поддержала предложение на сегодняшнем вечернем заседании работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня, которые связаны с принятием государственного бюджета на 2016 год.
Рада прешила работать пока не рассмотрит вопросы по бюджету / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с четвертого раза проголосовали 226 народных депутата из 328 зарегистрированных в сессионном зале.
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Перед этим депутаты дважды не поддержали проект постановления об особенностях процедуры рассмотрения законопроектов, связанных спринятием законопроекта о госбюджете-2016 (№3000-п).
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